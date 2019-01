Inbrekers forceren deur, maar vinden geen buit JVN

10 januari 2019

11u57 0

Bewoners uit De Wilders in Poppel (Ravels) ontdekten woensdagavond rond 19.45 uur dat er was ingebroken in de woning. De daders hadden de voordeur van de woning open gebroken om binnen te geraken. De inbrekers hebben de woning doorzocht, maar op het eerste zicht konden ze geen buit maken.