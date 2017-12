Inbraken bij sport- en jeugdclubs 02u26 0

Dieven hebben donderdagnacht ingebroken in de voetbalkantine van Weelde aan Baetenheide. De daders forceerden een raam en konden uiteindelijk een beperkte geldsom buitmaken. Ook in het nabijgelegen Chirolokaal werd ingebroken. Hier konden de daders niets naar waarde meenemen. Tenslotte was er ook nog een inbraak in een lokaal van de mountainbikers aan de Raaftuinweg. Ook daar konden de inbrekers niets meenemen. (VTT)