Inbraken bij bedrijven 04 mei 2018

Dieven zijn twee bedrijven binnen gedrongen in de Nijverheidsstraat in Weelde-Statie (Ravels). Medewerkers van bedrijf Staal Straal International ontdekten woensdagochtend rond 6 uur dat een deur was open gebroken. De daders brachten ook binnen in het bedrijf schade aan en gingen aan de haal met cash geld uit een kluis. Ook bij de firma Dovre werd ingebroken. Daar werd onder andere werkmateriaal gestolen. Ook bij twee andere firma's probeerden de dieven binnen te dringen, maar daar bleef het bij een poging. (JVN)