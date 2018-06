Inbraak via raam 20 juni 2018

02u27 1

Bewoners uit de Voortjesweg in Poppel (Ravels) hebben maandagavond een inbraak in hun woning ontdekt. De daders drongen het huis binnen via een raam aan de achterkant. Ze doorzochten de hele woning, maar konden slechts wat kleingeld buit maken.





(JVN)