Huiszoeking doet dealer das om 19 mei 2018

Een 45-jarige man uit Poppel (Ravels) zit sinds enkele dagen achter de tralies op verdenking van drugshandel. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. De politie belde maandag aan bij de Nederlander uit Poppel met de vraag voor een huiszoeking. De man stemde toe, maar even later vonden de agenten onder meer 20 gram cocaïne, een weegschaal en knijpzakjes. Dat wijst er op dat de man drugs dealt. Hij blijft nog zeker een maand in de gevangenis. (JVN)