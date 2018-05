Hout naast woning schiet in brand 23 mei 2018

Aan De Wilders in Ravels is maandagavond rond 22.45 uur brand ontstaan aan een houtstapel die nabij een woning lag. Het vuur ontstond vermoedelijk na zelfontbranding. De brandweer had de vlammen snel geblust. De woning liep geen schade op. (JVN)