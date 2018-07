Honderdste bloedgift voor Roger Van Loon 05 juli 2018

02u27 0

Het Rode Kruis in Ravels heeft Roger Van Loon in de bloemetjes gezet. De man was toe aan zijn honderdste bloedgift. Roger Van Loon is een gekend figuur in de festivalwereld. Hij draagt maar liefst 140 festivalbandjes rond zijn armen, hetgeen hem de bijnaam 'Festivalman' opleverde. Ook de komende weken gaat Roger Van Loon weer naar verscheidene festivals. Daar wil hij jongeren inspireren om bloed te geven. Hij zal hen onder meer proberen te overtuigen op Sjock Gierle, Dour en Rock Herk.





(JVN)