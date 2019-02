Gezocht: buddy voor mensen in kansarmoede? Jef Van Nooten

18 februari 2019

09u58 0 Ravels De gemeente Ravels roept haar inwoners op om ‘buddy’ te worden bij ArmenTeKort Kempen. Op die manier kunnen ze een vuist maken tegen kansarmoede.

ArmenTeKort wil de strijd tegen kansarmoede aangaan. Daarvoor rekent de vereniging op burgers. “Als buddy ga je op stap met iemand die door omstandigheden niet meer gelooft in een betere toekomst”, klinkt het. “Jullie spreken als duo regelmatig af om samen iets te doen. Door jouw aanwezigheid en ondersteuning krijgt jouw buddy opnieuw vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Vanuit deze versterkte eigenwaarde kunnen ze de regie van hun leven opnieuw in eigen handen nemen.”

Wie zich aanmeldt als buddy krijgt via een intensieve opleiding en interactieve workshops een inzicht in kansarmoede en empowerment. “Je oefent de juiste basishouding om als buddy verbinding te maken met deze wereld.”

Geïnteresseerden krijgen meer info tijdens een informatieavond op dinsdag 19 maart om 19 uur in zaal Den Eel in de Eelstraat 4 in Ravels.