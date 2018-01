Gepensioneerde medewerkers gemeente in de bloemetjes gezet 02u31 0 Foto Ton Wiggenraad

Bij de start van het nieuwe jaar heeft het gemeentebestuur van Ravels enkele verdienstelijke personeelsleden in de bloemetjes gezet. Het gaat om medewerkers, leerkrachten en brandweermannen die na jarenlange dienst met pensioen zijn gegaan. Hilde Buyckx gaf 40 jaar turnles op de lagere school in Ravels. Els Boermans was onderwijzeres in Ravels sinds 1977. Nadine Loopmans werkte sinds 1987 op verschillende diensten in het gemeentehuis. Louis Van de Pol werkte na een carrière in de privé-sector sinds 2013 voor de gemeente. Josée Willemse werkte 17 jaar als schoonmaakster en voor de vzw Jeugd-Sport-Cultuur. Carine Van Hoof was sinds 1998 het gezicht van de toeristische dienst in Ravels. Herman Van Loon stopt na 31 jaar trouwe dienst als brandweerman, en ook brandweercommandant Jos Dickens ging in 2017 met pensioen. Hij heeft zich 33 ingezet voor de brandweer van Ravels.





