Gemeente waarschuwt voor malafide verkopers Jef Van Nooten

21 januari 2019

Het gemeentebestuur van Ravels waarschuwt voor malafide deur-aan-deurverkopers. De geven zich onterecht uit als medewerkers van de ambulancedienst. “Het gemeentebestuur heeft op korte tijd heel wat meldingen gekregen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van de ambulancedienst. Ze vragen of je hen financieel wil steunen. We willen benadrukken dat het gaat om malafide verkopers”, aldus het gemeentebestuur. De gemeente vraagt de politie (101) te bellen bij ongerustheid of discussie. “Voel je nooit verplicht om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn.”