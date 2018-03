Gemeente gaat strijd aan met zwerfvuil 29 maart 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur van Ravels heeft een oproep gelanceerd om de strijd met zwerfvuil aan te gaan





Minder zwerfvuil zou de gemeente Ravels mooier maken volgens het gemeentebestuur. "Rondslingerende papiertjes, blikjes, sigarettenpeuken,... Iedereen herkent het wel en irriteert er zich aan. Het is een doorn in het oog van vele mensen. Het vervuilt de natuur en geeft het straatbeeld een onaangenaam uitzicht" , aldus het gemeentebestuur. Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. "Zo duurt het soms tot 25 jaar voordat kauwgom volledig is afgebroken. En wist je dat sigarettenpeuken wel minimaal 1 jaar nodig hebben om af te breken? Bij deze doen we nogmaals een oproep aan de bewoners om zwerfvuil te gooien daar waar het thuishoort, namelijk in de vuilnisbak." (JVN)





Meer over Ravels

milieu

milieuvervuiling

afval