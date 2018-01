Gangsters bedreigen werknemer Aldi met vuurwapen 02u42 6 Ravels Twee gemaskerde mannen hebben zaterdag een gewapende overval gepleegd op warenhuis Aldi aan de Grote Baan in Ravels. Een werknemer is bedreigd met een handvuurwapen. De gangsters vluchtten met een som geld. De precieze omvang van de buit is niet gekend. "Van de daders ontbreekt elk spoor", zegt een politiewoordvoerder.

De gewapende overval op het filiaal van Aldi aan de Grote Baan in Ravels gebeurde zaterdagochtend rond 7.20 uur. Ruim een uur voordat het warenhuis zaterdag de deuren zou openen, arriveerde de eerste werknemer van Aldi. De twee gangsters hebben de bediende opgewacht. "Het ging om twee mannen die hun gezicht bedekt hadden", vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. "Ze waren gewapend met een handvuurwapen en hebben de bediende verplicht hen binnen te laten."





Niks gezien

Ook binnen in het warenhuis hielden de gangsters de bediende onder schot. Onder bedreiging van het wapen moest de werknemer geld overhandigen. Eenmaal ze het geld in hun bezit hadden, vluchtten de daders weg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Het was op dat moment nog donker èn de ingang van het warenhuis bevindt zich ver van de straatkant. De daders konden ongezien ontkomen.





"Bij aankomst van de politie was er van de overvallers geen spoor meer. Het is ook niet duidelijk of ze gebruik maakten van een vluchtvoertuig, en van welk merk dat voertuig dan zou zijn. We weten zelfs niet in welke richting de daders zijn gevlucht. Het onderzoekt loopt", reageert een woordvoerder bij de politie.





Erg onder de indruk

De bedreigde werknemer raakte niet gewond, maar was wel erg onder de indruk van de gewapende overval. Het is niet duidelijk of het slachtoffer al terug aan het werk is. Ook over de precieze omvang van de buit is er nog geen duidelijkheid. Bij Aldi wilde gisteren niemand commentaar kwijt over de gewapende overval. (JVN)