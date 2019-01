Frontale botsing na schuiver op gladde weg in Ravels: twee vrouwen gewond Jef Van Nooten

23 januari 2019

13u45 2 Ravels De sneeuw lag woensdagochtend rond 10 uur aan de basis van een zwaar verkeersongeval ter hoogte van het kruispunt van Geeneinde met de Nieuwe Stationsstraat in Weelde (Ravels). Twee vrouwen raakten bij het ongeval gewond.

Een vrachtwagen reed op Geeneinde en wilde een beetje verderop de Nieuwe Stationsstraat indraaien toen een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam plots begon te slippen op het gladde wegdek. De wagen belandde zo op het andere rijvak en botste frontaal op de vrachtwagen.

De vrachtwagenchauffeur had al vaart geminderd omdat hij het kruispunt naderde. Toch was de klap nog zwaar. De twee vrouwelijke inzittenden van de auto, bestuurster J.C. (52) uit Ravels en haar passagier L.R. (56) uit Ravels, raakten zwaargewond maar verkeerden niet in levensgevaar. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.