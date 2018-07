Frietketel in brand 25 juli 2018

02u40 0

De brandweer werd maandagavond opgeroepen voor een brand in de Kerkstraat. In een woning had de frietketel vuurgevat. De bewoners slaagden erin om het toestel nog buiten te zetten. Niemand liep verwondingen op en de schade bleef beperkt. (VTT)