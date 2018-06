Foyer verbindt kerk Sint-Jan met De Brouwerij 05 juni 2018

Het gemeentebestuur van Ravels heeft de Foyer geopend, een nieuwbouw tussen de kerk Sint-Jan en De Brouwerij. De foyer bevat onder meer een ontmoetingsruimte en een keuken.





Het kerkbestuur van Sint-Jan was op zoek naar een nieuwe invulling die zinvol was voor de maatschappij. De kerk werd uiteindelijk gebruikt om een nieuwe polyvalente zaal mee vorm te geven, via een verbinding met de gemeentezaal van De Brouwerij. In het stukje nieuwbouw zijn toiletten, een ontmoetingsruimte en een grote keuken ondergebracht. De vorige keuken van gemeenschapscentrum De Brouwerij moest uitgebroken worden omdat ze niet voldeed aan de hygiënische normen voor openbare zalen. De bouw van een aangepaste keuken zullen de gebruiksmogelijkheden voor zaal De Brouwerij zeker verbeteren. De bouw van de Foyer heeft ruim 600.000 euro gekost.





In de foyer werd een kunstwerk van Lou Kraayenbrink aangebracht.





Hij maakte een ijzeren kunstwerk aan de muur met verschillende bekende zichten van de verschillende deeldorpen van Ravels. Hij spendeerde 800 uur aan de creatie van het kunstwerk. Onder meer de Hof ten Berge-pastorie, het voormalige gemeentehuis en de kiosk in Poppel, het gemeentehuis van Ravels, de molen Arbeid Adelt, de brug over het kanaal en de kapel van Sint-Jan den Doper worden weergegeven in het kunstwerk van Kraayenbrink. (JVN)