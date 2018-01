Echtgenote dreigt asse van schoonmoeder door te spoelen 02u30 0

J. (67) is gisteren voor de rechter moeten verschijnen na een uit de hand gelopen ruzie met zijn echtgenote. De 67-jarige man stond terecht voor partnergeweld. Op 5 oktober 2017 werd de politie opgeroepen voor een huiselijke ruzie in Ravels. Bij de woning stelde de politie vast dat het hele huis kort en klein geslagen was. Alle foto's waren van de muur gegooid, alle apparaten lagen stuk op de grond en de rest was één grote ravage. Ook de vrouw van J. was gewond aan haar hoofd, nek en pols. De vrouw moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.





In gootsteen

De man verklaarde dat er ruzie was ontstaan. Plots dreigde zijn vrouw ermee om de asse van zijn overleden moeder door te spoelen in de gootsteen. Toen sloegen de stoppen door bij J. en ging hij zijn wandelstok halen. Vervolgens sloeg hij daarmee heel de boel kort en klein. "Ik weet dat ik fout was en heb nu enorm veel spijt van mijn daden", zegt hij. Ook de procureur van het parket toont genade voor hem. "De onderzoeksrechter heeft hem voorwaarden opgelegd die hij heeft nageleefd. Daarom vraag ik een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete met uitstel", aldus de procureur. (TJW)