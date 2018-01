Duizend nieuwe straatnaambordjes 22 januari 2018

02u40 0

De gemeente Ravels is gestart met het vernieuwen van de straatnaambordjes. Duizend nieuwe bordjes worden geplaatst.





Herkenbaarheid van straatnamen is belangrijk. Denk maar aan de hulpdiensten die een bepaalde straat niet kunnen vinden omdat de borden niet meer leesbaar zijn. "Daarom zijn we gestart met de vernieuwing van onze bordjes", zegt schepen van Mobiliteit Patrick Van den Borne. "Hier en daar hebt u ze ongetwijfeld al zien opduiken. In de komende maanden zullen de mensen van de technische dienst in de 310 straten in onze gemeente nieuwe bordjes aanbrengen." (JVN)