Drugs verstopt in afsluitdop benzinetank 21 april 2018

03u16 0

Het clublid van No Surrender dat eerder deze week op de Tilburgseweg in Poppel (Ravels) werd opgepakt na een gerichte controleactie door de politie had zijn drugs verstopt in de afsluitdop van de benzinetank van zijn Volkswagen Polo. De 55-jarige Nederlander had vijftien dosissen cocaïne van 1 gram bij zich. Hij had ook 325 euro cash geld op zak. De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. (JVN)