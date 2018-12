Drugs en verboden wapens onderschept bij politiecontrole tegen No Surrender Jef Van Nooten

05 december 2018

De politiediensten hebben dinsdagavond opnieuw een controleactie georganiseerd die gericht was tegen leden van de Nederlandse motorclub No Surrender. De motorclub heeft sinds enkele jaren hun clubhuis aan de Tilburgseweg in Poppel. Om mogelijke overlast of criminaliteit de kop in te drukken, organiseert de lokale politie Kempen Noord-Oost af en toe controles uit. De controleactie van dinsdagavond duurde van 20 uur tot 23 uur en werd uitgevoerd in samenwerking met de federale politie, de Nederlandse politie en de douane. In totaal werd 38 leden van No Surrender gecontroleerd. Vijf van hen hadden gebruikershoeveelheden drugs op zak en kregen daarvoor een proces-verbaal aangesmeerd. Vijf andere leden van No Surrender kregen een proces-verbaal voor verboden wapenbezit.