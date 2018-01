Dronken wildeman probeert agent in hals te bijten 02u42 0

De Nederlander Otto G. heeft in mei vorig jaar de woning van zijn zus aan de Tilburgseweg in Poppel (Ravels) kort en klein geslagen. "Tijdens zijn arrestatie probeerde bij een agent in de hals te bijten", zegt de aanklager.





De feiten deden zich voor op 4 mei 2017. Otto G. had de dag voordien zijn vrouw bij zijn zus afgezet in Poppel. Hij zou haar 's avonds oppikken. Omdat hij niet opdaagde, legde zijn vrouw zich daar te slapen. Om 2 uur 's nachts drong Otto G. stomdronken via het raam de woning binnen. "Hij heeft gans de voorgevel beschadigd: de ramen waren stuk, de bloempotten op de grond gegooid en de gordijnen lagen in de voortuin", zegt de aanklager. Ook binnen heeft G. alles vernield. Hij raakte daarbij zelf gewond. De bewoners wisten aanvankelijk niet wie de wildeman was die beneden de inboedel vernielde. "Ze hebben zich verschanst op de bovenverdieping. Zelfs een kind heeft een deel van de nacht in de kast doorgebracht uit schrik", zegt aanklager Patty Broeckx. "Na aankomst van de politie bleek het om de broer van de bewoonster te gaan. Hij hing helemaal onder het bloed. De man was niet alleen dronken, maar ook heel agressief. De politie moest hem met geweld tegen de grond werken. Hij probeerde daarbij een hoofdinspecteur in de hals te bijten."





Otto G. kon zich de dag nadien niks meer herinneren. "Er was al een tijdje onenigheid met zijn zus en door de alcohol is de situatie ontploft. Hij toonde zich meteen bereid de schade te vergoeden", zegt zijn advocaat. "Hij volgt intussen ambulante begeleiding voor zijn alcoholproblematiek en is in therapie bij een psychiater."





Vonnis begin februari. (JVN)