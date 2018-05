Drie weken hinder door breuk in waterleiding 01 juni 2018

Aan de Vooreel in Ravels-Eel (Ravels) is een breuk in de waterleiding ontstaan. Het wegdek begint er te verzakken waardoor een dringende herstelling nodig is.





De herstellingswerken starten vandaag. Een gedeelte van Vooreel wordt daarom afgesloten ter hoogte van de Kapelstraat.





"In de Vooreel (N118) zal het verkeer doorgelaten worden via beurtelings verkeer met stoplichten. De Kapelstraat wordt ter hoogte van de Vooreel afgesloten en is bereikbaar via een omleiding langs de Eelstraat", klinkt het bij de gemeente. De werken zullen waarschijnlijk drie weken in beslag nemen, tot en met vrijdag 22 juni. (JVN)