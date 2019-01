Drie voertuigen betrokken bij ongeval in centrum Poppel: bestuurder vlucht te voet weg VTT

01 januari 2019

Drie auto’s zijn tijdens nieuwjaarsnacht kort na middernacht betrokken geraakt in een verkeersongeval in Dorp in Poppel (Ravels). Het ongeval werd veroorzaakt door de bestuurder van de terreinwagen met Duitse nummerplaten. Hij ramde twee geparkeerde wagens. De chauffeur is daarna gaan lopen. Het ongeval gebeurde op bijna dezelfde plaats waar vorige week nog een Nederlandse bestuurder met zijn wagen tegen een gevel van een woning botste en daarna te voet vluchtmisdrijf pleegde. Dorp was een tijd lang afgesloten om de brokstukken op te ruimen en de voertuigen te takelen.