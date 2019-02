Drie schapen doodgebeten in Weelde: “Wolf of hond? DNA moet klaarheid scheppen” Jef Van Nooten

18 februari 2019

16u30 0 Ravels In een weiland aan de Maatsheikensstraat in Weelde (Ravels) zijn zondag drie schapen doodgebeten. De dieren werden afgemaakt met een halsbeet, het handelsmerk van wolven. Maar andere verwondingen wijzen eerder richting een hond. “DNA-analyse moet uitsluitsel brengen”, zegt wolvenexpert Jan Loos.

De eigenaars van een schapenweide aan de Maatsheikensstraat in Weelde (Ravels) vonden zondagnamiddag drie dode schapen terug. De dieren bleken op brutale wijze om het leven te zijn gekomen. Al snel werd aan een wolf gedacht. Maar of er ook effectief een wolf actief was in Weelde, zal pas over een aantal weken duidelijk worden. Experten van Landschap vzw en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gingen maandag ter plaatse om de schapen te onderzoeken, maar konden nog geen eensluidende conclusie trekken.

Werkwijze van wolf

“Na grondig onderzoek van de schapen is gebleken dat ze alle drie gedood zijn met een halsbeet. Ze zijn in het strottenhoofd gebeten en vervolgens gewurgd rond de luchtpijp. Dat is de typische werkwijze van een wolf”, zegt wolvenexpert Jan Loos van Landschap vzw. “Maar er was ook één schaap met bijtwonden in de achterpoten. Dat wijst dan weer meer op een hond. Want een wolf heeft dat niet nodig. Die doodt zijn prooi superefficiënt. Een hond gaat eerder als een wilde tekeer.”

Uitwendig onderzoek van de schapen bracht dus geen zekerheid. De expert van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft daarom ook DNA-stalen genomen. Die moeten uitsluitsel brengen. “Op basis van de eerste vaststellingen is de kans groter dat het een hond was dan een wolf”, vervolgt Jan Loos.

Maanden wachten

Het resultaat van het DNA-onderzoek kan nog een tijdje op zich laten wachten. “Vroeger deed het INBO zo’n analyses onmiddellijk. Maar ze hebben pas hun labo verhuisd en moeten de machines nog opnieuw ijken. Bovendien zou er beslist zijn om DNA-analyses niet langer na elke aanvraag uit te voeren, maar gegroepeerd om de twee maanden. Het is goedkoper wanneer je meerdere DNA-analyses tegelijk kan doen.”

Nooit eerder werd in Weelde of directe omgeving een wolf opgemerkt. De omgeving is er ook niet ideaal voor wolven. Toch wil dat volgens Jan Loos niet zeggen dat er nooit een wolf in Weelde kan komen.

“Een zwervende wolf zou hier altijd kunnen passeren. Er zwerven voortdurend wolven door Europa op zoek naar een nieuw leefgebied. Soms passeren ze een gebied dat eigenlijk niet geschikt is omdat er geen wild zit. Het enige dat ze dan vinden om te eten, zijn schapen.”

Hond is gevaarlijker

De aanwezigheid van een wolf boezemt burgers vaak angst in. Toch is het volgens Loos veel verontrustender als de dode schapen het werk waren van een hond. Want die zou dan ook bijvoorbeeld kinderen kunnen aanvallen. “Een wolf zou al lang terug weg zijn uit Weelde. Maar als dit een hond was, loopt die nog rond in de buurt. Een losgeslagen hond heeft bovendien geen schrik van mensen, een wolf wel.”