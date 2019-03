DNA brengt uitsluitsel: schapen doodgebeten door hond, niet door wolf JVN

10 maart 2019

14u50 0 Ravels De drie schapen die in februari dood werden gebeten in de Maatsheikensstraat in Weelde zijn om het leven gebracht door een hond. Dat blijkt uit de resultaten van het DNA-onderzoek dat werd uitgevoerd.

Omdat de schapen met een halsbeet waren gedood, typisch voor wolven, werd aanvankelijk niet uitgesloten dat er een wolf was langs geweest. “De doodgebeten schapen die op 17 februari in Weelde werden gevonden, waarvan oorspronkelijk gedacht werd aan een wolf, blijken dan toch te zijn gedood door een hond”, klinkt het bij de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Dit is gebleken uit DNA-onderzoek. De inwoners van Weelde kunnen dus gerust zijn voor wat betreft de aanwezigheid van een wolf.”

De politie raadt iedereen aan om bij het aantreffen van een loslopende hond geen risico’s te nemen en de politie te verwittigen.