Dieven maken al kruipend 10.000 euro buit ZWAAR WERKMATERIAAL GEJAT ONDANKS CAMERA'S EN DETECTOREN TOON VERHEIJEN

25 juli 2018

02u40 0 Ravels Dieven hebben afgelopen weekend hun slag geslagen bij BD Construct aan de Kanaaldijk. Ze roofden voor minstens 10.000 euro aan werkmateriaal. De daders wisten perfect de camera's en bewegingsdetectoren te vermijden. BD Construct werd in het verleden al meermaals slachtoffer van inbrekers.

Een arbeidersploeg van BD Construct aan de Kanaaldijk kwam maandagavond aan het magazijn om nog wat werkmateriaal op te halen voor de werkdag nadien. Het waren de arbeiders die de onaangename ontdekking deden toen ze in de winkel kwamen. In een stalen wand van het magazijn zat een groot gat en uit de winkel bleek heel wat materiaal te zijn gestolen. "We hebben meteen de camerabeelden bekeken. De feiten bleken al te dateren van dit weekend", zegt zaakvoerder Maarten Bax. De daders zijn zo'n twee uren bezig geweest.





"Blijkbaar hebben de daders eerst geprobeerd om binnen te geraken via het dak. Vermoedelijk zijn ze daarmee opgehouden toen ze de detectoren zagen hangen. Daarna hebben ze een gat gemaakt in een stalen wand achteraan in de winkel."





Héél goed voorbereid

De zaakvoerder vermoedt dat de daders de voorbije weken hun slag héél goed hebben voorbereid. Op de beelden blijkt immers dat ze perfect weten hoe ze het alarm moeten omzeilen. "Je ziet op een bepaald moment de daders tussen de rekken door kruipen over de grond", vertelt Maarten Bax.





"Ze komen op geen enkel moment recht. Ze schuiven echt met hun buik over de grond. Ze weten dus héél goed dat ze dan gespot zouden worden door de detectoren. Op dezelfde manier halen ze ook de spullen naar buiten. Ze moeten het ook echt geweten hebben dat we even gesloten waren." De beelden zijn overgemaakt aan de politie, maar of de speurders er iets mee aankunnen, is twijfelachtig omdat de verdachten niet herkenbaar in beeld komen.





Kettingzagen

De totale buit schat Maarten Bax op minstens 10.000 euro. De daders namen onder meer een tiental kettingzagen van Stihl mee net als een aantal heggescharen en kleiner werkmateriaal zoals elektrische schroevendraaiers. Allemaal van de betere merken.





"Of we er ooit iets van gaan terugzien? Ik acht de kans klein. We hebben hier nog al diefstallen meegemaakt en dat was zelden of nooit het geval. Ooit hebben ze zelfs twee keer onze vrachtwagen gestolen die vol materiaal zat. De vrachtwagen vonden we altijd wel terug, maar hij was wel leeg. Je zou er moedeloos van worden. Het is niet alleen de diefstal zelf, maar ook de ravage die ze achterlaten. Maar we moeten verder."