Diamanten huwelijk voor René en Irma 28 augustus 2018

René Verwimp en Irma Luyten hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Voor die diamanten bruiloft kwam ook burgemeester Walter Luyten op bezoek. Irma is zijn tante, en zestig jaar geleden was de huidige burgemeester bruidsjongetje op het huwelijk van zijn tante Irma en nonkel René.





René Verwimp was tijdens zijn loopbaan actief als schrijnwerker, en is een fervent kruisboogschieter en karabijnschutter. Hij was vroeger ook vrijwillig brandweerman. Irma hielp aanvankelijk bij haar ouders op de boerderij, maar werd nadien huismoeder.





