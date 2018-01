Diamanten bruiloft voor Jan en Kee 02u28 0 Foto Ton Wiggenraad

Jan Heykants en Kee Timmermans uit Maarle in Poppel (Ravels) hebben hun diamanten bruiloft gevierd. Op zaterdag 30 december waren ze zestig jaar getrouwd. Allebei wonen ze al hun hele leven in Poppel. Jan was loonwerker, een passie die hij heeft doorgegeven, want één van zijn kleinkinderen richtte later loonwerkbedrijf Heykants op. Het koppel kreeg met Eddy, Anny, Josée en Marleen vier kinderen. Intussen hebben Jan en Kee ook negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.





(JVN)