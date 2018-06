Derde SAVE-label beloont inzet voor verkeersveiligheid 06 juni 2018

02u44 0

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen heeft voor de derde keer een SAVE-label uitgereikt aan de gemeente Ravels. "Een bevestiging dat we werken aan een verkeersveiligere gemeente", kinkt het.





Ravels was in 2011 één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekende. Daarmee ging het gemeentebestuur het engagement aan om te werken aan een actieplan om de verkeersveiligheid te verhogen. In februari 2016 sleepte Ravels zijn tweede SAVE-label in de wacht. Toen werd meteen ook het derde SAVE-actieplan geformuleerd, met onder meer de aanleg van enkele fietspaden, de heraanleg van gevaarlijke kruispunten en het in kaart brengen van de veilige routes van en naar speelplekken.





(JVN/)