Op twee plaatsen in Weelde (Ravels) werden in de nacht van maandag op dinsdag de voorbumpers van geparkeerde Mercedessen gestolen. Dat gebeurde zowel in de Weeldestraat als in de Koning Albertstraat. De daders hadden de auto's op blokken gezet om de bumpers goed te kunnen demonteren. (JVN)