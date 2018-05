Bromfietsster aangereden door auto 24 mei 2018

Op de Bredaseweg in Weelde (Ravels) is woensdagochtend rond 9.45 uur een bromfietsster aangereden door een auto. Het slachtoffer, de 18-jarige P.B. uit Baarle-Hertog, reed met haar bromfiets op een dubbelrichtingfietspad. De bestuurder van de auto wilde afdraaien, maar had slechts naar één kant gekeken. De bromfietsster liep lichte verwondingen op. (JVN)