Bredaseweg al vanaf 16 april heraangelegd 31 maart 2018

03u01 0

De timing voor de wegenwerken op de Bredaseweg (N119) in Weelde (Ravels) is vervroegd. De werken starten vanaf 16 april.





Vorig jaar werd langs de Bredaseweg tussen Weelde-Station en Baarle-Nassau een veilig en comfortabel fietspad aangelegd. Nu zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Bredaseweg aanpakken. "Tussen de Nederlandse grens en het kruispunt met de Merksplasseweg (N132) wordt het asfalt van de rijbaan vernieuwd. De nieuwe laag asfalt zal de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers verbeteren", zegt Jef Schoenmaekers van het AWV. De werken zullen drie weken duren.





De werfzone is opgedeeld in drie zones om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. "In de zone tussen de Nederlandse grens en de Nieuwe Stationsstraat blijft er tijdens de werken dubbelrichtingsverkeer mogelijk, maar met beurtelings verkeer over één rijstrook. In de twee andere zones, tussen de Nieuwe Stationsstraat en de Merksplasseweg, geldt er tijdens de werken enkelrichtingsverkeer richting Turnhout. Het verkeer richting Baarle-Nassau volgt een lokale omleiding via de Merksplasseweg en de Nieuwe Stationsstraat." (JVN)