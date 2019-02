Brandje in woning: bewoners moeten tijdelijk elders slapen JVN

13 februari 2019

Aan Klein Ravels in Ravels is dinsdag in de vooravond brand ontstaan in een woning. De brand brak kort voor 17 uur uit en werd vermoedelijk veroorzaakt door een defect aan de elektriciteit. De bewoners van het huis, een ouder echtpaar, bleef ongedeerd. De brandschade bleef beperkt, maar door rook- en waterschade kunnen de bewoners tijdelijk niet in hun huis. De gemeente zorgde voor een tijdelijke woning.