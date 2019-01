Bouwbedrijf Frans Willems failliet verklaard Jef Van Nooten

22 januari 2019

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft Algemene Bouwonderneming Frans Willems failliet verklaard. Het bouwbedrijf uit Meir in Weelde (Ravels) zat al langer in slechte papieren.

De firma vroeg enkele maanden geleden bescherming tegen schuldeisers, maar kon het faillissement niet afwenden. Het bouwbedrijf werd in 1968 opgericht door Frans Willems. Noel Devos en Geert Naulaerts zijn aangesteld als curatoren voor het faillissement.