Botsing door overstekend dier 09 mei 2018

Twee auto's zijn dinsdagochtend rond 6.15 uur frontaal op elkaar gebotst aan Klein Ravels in Ravels. Het ongeval gebeurde nadat één van de bestuurders uitweek voor een dier dat de weg overstak.





In één van de auto's liep bestuurster W.L. (21) uit Ravels lichte verwondingen op. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)