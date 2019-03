Boshuis heeft volledig vernieuwde educatieve tuin Toon Verheijen

24 maart 2019

Vrijwilligers van Natuurpunt Ravels hebben de voorbije weken de handen serieus uit de mouwen gestoken om de tuin van het Boshuis grondig te vernieuwen. “We hebben onder meer een nieuwe opslagruimte en kippenren gemaakt en daarnaast ook nog een gloednieuw bijenhotel”, vertelt Toon Moeskops van Natuurpunt. “Ook de afsluiting is op verschillende plaatsen vernieuwd. We hebben in de tuin ook een wiglo gemaakt, een soort van hut gemaakt uit wilgentakken. Kinderen, scholen, gezinnen, verenigingen die naar hier komen, kunnen nu nog meer genieten. We hebben het educatieve aspect ook wat actueler gemaakt door bijvoorbeeld een groendak te creëren.” Het Boshuis organiseert ook bosklassen voor het kleuter, lager en secundair onderwijs. Dit voorjaar alleen al worden er achthonderd leerlingen verwacht.