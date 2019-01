Bloemen voor afscheidnemende raadsleden Jef Van Nooten

07 januari 2019

13u05 1

Het gemeentebestuur van Ravels heeft een nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel georganiseerd. Daarbij werden ook afscheidnemende gemeente- en OCMW-raadsleden in de bloemetjes gezet. Lou Haagen stopt er mee na een politieke carrière van 36 jaar. Lou was 30 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar OCMW-raadslid. Peter Van Raak en Luc Walschots stoppen er mee na 24 jaar gemeenteraadslid te zijn. Mieke Heyns was 12 jaar gemeenteraadslid en Frans De Schutter, Mario Langenhuizen en Els Hermans waren 6 jaar gemeenteraadslid. Els is ook 12 jaar OCMW-raadslid geweest. In het OCMW beëindigen Aline Bruurs, Annie Lenaerts, Annemie Dries, Marc Van Dun en Leo Van Nooten hun mandaat.