Biljartclub De Coeck viert 4 Belgische kampioenen 11 april 2018

Op het Belgisch kampioenschap biljarten vrij spel dat zondag in Lier werd gehouden, hebben vier leden van de biljartclub De Coeck uit Ravels elk in hun eigen reeks de titel van Belgisch kampioen behaald. Het zijn Nino Coeckelbergs die in reeks 210 uitkwam, Kyra Hautman in reeks 40, Arne De Wit in reeks 90 en Bryan Eelen in reeks 300. Elk van deze 17- en 18-jarigen speelde vier matchen waarna de hoogst gerangschikten tot Belgisch kampioen werden uitgeroepen. Hun zeer gedreven en regelmatige trainingen samen met trainer Johan Claessen (vlnr. op de foto) hebben dus vrucht afgeworpen. Het onthaal zondagavond in hun thuisclub was dan ook zeer hartelijk.











(WTW)