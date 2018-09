Bijna 2.500 cannabisplanten in garage 05 september 2018

02u27 0

De politie heeft gisteren een cannabisplantage opgerold in de Stadstraat in Ravels. In de garage achter een woning stond een professionele plantage opgesteld met 2.460 stekjes. Twee Nederlandse bewoners van het huis, een 59-jarige man en zijn 37-jarige dochter werden in de boeien geslagen. Het duo verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout. Die moet beslissen over hun verdere aanhouding. (JVN)