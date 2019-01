Bevolking groeit met 117 inwoners: kaap van 15.000 in zicht Jef Van Nooten

14 januari 2019

09u16 0 Ravels De bevolking van Ravels is vorig jaar gegroeid met 117 inwoners. De kaap van 15.000 inwoners is in zicht.

De gemeente Ravels is het nieuwe jaar gestart met 14.989 inwoners. De mannen zijn in de meerderheid: 7.557 mannen tegenover 7.432 vrouwen. In 2018 kende Ravels 157 geboorten (76 jongens en 81 meisjes). Daartegenover werden 113 overlijdens geregistreerd. De groei van 117 inwoners is ook voor een deel te verklaren door inwijkelingen. “Deelgemeente Ravels kende de grootste toename: 62. In Poppel waren er dat 47 en Weelde 8”, sprak burgemeester Walter Luyten tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de gemeente. De verhouding Belgen, Nederlanders en andere nationaliteiten bleef het voorbije jaar ongewijzigd : 68 % Belgen, 28 % Nederlanders en 4 % vreemdelingen.”

In 2018 waren er 50 huwelijken. Vijftien koppels zijn gescheiden.