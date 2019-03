Bedrijvenzone Weelde-Statie krijgt extra ruimte voor twintig nieuwe bedrijven Toon Verheijen

29 maart 2019

12u28 0 Ravels Een aannemer is in opdracht van intercommunale IOK (eindelijk) gestart met de uitbreiding van de industriezone in de Nijverheidsstraat in Weelde-Statie (Ravels). De ontwikkeling liep een fikse vertraging op door een uitgebreid archeologisch onderzoek én een juridisch geschil met Defensie over de waarde van de gronden.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein van IOK werd in 2013 goedgekeurd. “Wat aanvankelijk een eenvoudig project leek te worden heeft toch heel wat langer geduurd door moeizame grondverwervingen en een héél uitgebreid archeologisch onderzoek”, zegt Dimitri Deiteren van IOK. “De gronden waren eigendom van Defensie en door een juridische discussie over de grondwaarde, zijn we als IOK pas in de zomer van 2018 eigenaar geworden van de gronden. Daarna waren ook nog wat twijfels over de (te) hoge inrichtingskosten, maar dat is nu wat bijschaven in orde gekomen.”

Maar er is nu inderdaad eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Eind vorig jaar al werden de voorbereidende werken al gedaan. De infrastructuurwerken zijn nu eindelijk van start gegaan voor een nieuw lokaal bedrijventerrein van zo’n 3 hectare groot. De bedoeling is dat tegen 2020 de eerste bedrijven er zich kunnen vestigen. De bedrijvenzone biedt een variatie aan percelen aan niet groter dan 5.000 vierkante meter. De volledige bedrijvenzone zal nu een nieuwe toegang krijgen en er wordt ook een groenbuffer voorzien voor de woningen in de Nieuwe Stationsstraat.

Binnenkort wordt ook het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van de bedrijvenzone Poppel goedgekeurd. Daar gaat het om twee hectare waar zo’n tien bedrijven zich kunnen vestigen.