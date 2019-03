Autohandelaar die op beruchte gangster schiet, hoeft niet naar de gevangenis: straf van acht jaar effectief wordt vijf jaar met uitstel Patrick Lefelon

29 maart 2019

12u03 0 Ravels Autohandelaar Joop Mannaerts (47) is wel degelijk uitgedaagd toen hij in maart 2015 vanuit zijn woning in Poppel schoot op Klaas Otto, ex-voorzitter van de Nederlandse motorclub No Surrender. Het hof van beroep aanvaardt de ‘uitlokking’ en stuurt Mannaerts naar huis met een straf van 5 jaar met uitstel. In eerste aanleg had de rechter in Turnhout hem veroordeeld tot 8 jaar effectieve celstraf.

De Nederlandse autohandelaar Joop Mannaerts die aan de Grens in Poppel (Ravels) woont, kreeg het in 2015 aan de stok met Klaas Otto van de beruchte Nederlandse motorbende No Surrender. Hij perste hem geld af. Wanneer Mannaerts weigerde te betalen, kreeg hij een pak slaag.

De avond van 20 maart werd er weer op de deur gebonkt. Klaas Otto was die avond op bezoek geweest in het clublokaal van No Surrender in Poppel en passeerde naderhand bij Mannaerts. De autohandelaar vreesde naar eigen zeggen voor de veiligheid van zijn vrouw en kinderen. Om Klaas Otto af te schrikken, opende hij het raampje van het toilet om vervolgens met een pistool naar buiten te vuren. “Om Klaas Otto bang te maken zodat hij weg zou gaan”, verklaarde de autohandelaar.

De rechtbank in Turnhout vond eind 2017 niet dat Mannaerts was uitgedaagd door Klaas Otto, of dat hij uit wettige verdediging had geschoten. Hij had volgens de rechters niet lukraak een waarschuwingsschot gelost, maar had wel degelijk gemikt. Klaas Otto werd niet geraakt omdat hij op het laatste nippertje kon wegduiken. Daarom werd Mannaerts veroordeeld tot acht jaar effectieve celstraf.

Joop Mannaerts liet het daar niet bij en ging in beroep. Zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke legde het hof van beroep opnieuw de stelling van de ‘uitlokking’ voor. Vandemeulebroucke stoffeerde zijn pleidooi met documenten uit het Nederlandse onderzoek tegen Klaas Otto. De Nederlandse justitie heeft Otto in oktober 2018 veroordeeld tot zes jaar cel wegens “crimineel kannibalisme.” Toepassen van geweld en afpersing waren voor Otto de normaalste zaak van de wereld. Eén van zijn slachtoffers sloeg hij zo hard dat diens jukbeen loskwam van zijn schedel.

Klaas Otto zit tegenwoordig in de cel in Nederland. In juni staat hij met andere bestuursleden terecht in een proces waar de Nederlandse justitie aanstuurt op het verbieden van hun motorclub No Surrender.

Straf met uitstel

De Antwerpse rechters volgden de verdediging van Mannaerts deze keer wél en stellen vast dat Klaas Otto de schietpartij zelf heeft uitgelokt. De straf van 8 jaar effectief wordt ongedaan gemaakt. Joop Mannaerts stapte vrijdagmorgen opgelucht het hof van beroep buiten met een veroordeling tot 5 jaar met uitstel. Alleen zijn voorarrest van 4 maanden wordt als effectieve straf weerhouden.