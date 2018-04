Auto ramt geparkeerde wagens 06 april 2018

02u38 0

Op de Grote Baan in Ravels heeft gistermiddag rond 12.45 uur een bestuurster de controle over het stuur van haar wagen verloren. De auto ramde vervolgens drie geparkeerde wagens. De 75-jarige bestuurster D.W. is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)