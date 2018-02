Agridagen volzet met 200 standhouders 07 februari 2018

De tweede editie van de vernieuwde Agridagen in de hallen van Weelde Depot zal van vrijdag 16 tot en met zondag 18 februari volledig volzet zijn. Tweehonderd standhouders geven de landbouwbeurs vorm.





De tweejaarlijkse landbouwbeurs had vroeger jaar thuisbasis in Geel, maar in 2016 verhuisden de Agridagen voor het eerst naar Weelde Depot.





In totaal worden vier beurshallen gebruikt, goed voor een totale beursoppervlakte van 20.000 vierkante meter. Tweehonderd exposanten uit vijf landen zijn ingeschreven. De toegangsprijs bedraagt 11 euro voor volwassenen, maar inwoners van Ravels krijgen korting. Zij betalen van 5,50 euro entreegeld. (JVN)