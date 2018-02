Agridagen op gang geschoten 17 februari 2018

In de voormalige NAVO-hallen van Weelde Depot zijn vrijdag de Agridagen op gang geschoten. Tijdens de openingsdag stond onder meer een varkenprijskamp op het programma. De organisatoren van de landbouwbeurs verwachten de beurs zondagavond af te sluiten met 15.000 bezoekers. In 2016 vonden de Agridagen voor het eerste plaats in Weelde, voorheen had de beurs een vaste stek in Geel. Dit jaar kozen de organisatoren opnieuw voor Weelde Depot als locatie voor de tweejaarlijkse landbouwbeurs. In totaal staan er tweehonderd standhouders op de beurs, verspreid over vier beurshallen met een een totale beursoppervlakte van 20.000 vierkante meter. De Agridagen zijn daarmee volledig volzet op vlak van standhouders. De toegangsprijs bedraagt 11 euro voor volwassenen, maar inwoners van Ravels krijgen korting. Zij betalen 5,50 euro om binnen te geraken. (JVN)