Aanhouding en 13 pv's bij politieactie tegen No Surrender 19 april 2018

02u44 0 Ravels Enkele tientallen agenten hebben dinsdagavond in Poppel (Ravels) een grote controleactie gehouden die gericht was tegen leden van motorclub No Surrender. De politie pakte één man op en stelde dertien pv's op.

De beruchte motorclub No Surrender heeft sinds enkele jaren een clublokaal aan de Tilburgseweg in Poppel. De club nam er haar intrek nadat ze niet meer welkom was in haar clublokaal in Tilburg. De aanwezigheid van het clublokaal van No Surrender heeft in het verleden nog geen al te grote overlast veroorzaakt, maar de politie houdt de motorclub wel goed in de gaten. Dinsdagavond ging de politie zelfs over tot een grote controleactie. "Aan de actie nam zowel de lokale politie Kempen Noord-Oost als de federale politie èn de Nederlandse politie deel", klinkt het bij politiezone Kempen Noord-Oost. "De actie was gericht tegen de leden van MC No Surrender. Tussen 19 uur en 21 uur werden twee dispositieven opgesteld, aan weerszijden van het clublokaal."





Tijdens de politieactie passeerden 45 motorrijders van No Surrender. Zij werden allemaal gecontroleerd. "Eén persoon werd gerechtelijk aangehouden omdat hij een dealershoeveelheid cocaïne op zak had. Vijf andere clubleden kregen proces-verbaal aangesmeerd voor een gebruikershoeveelheid cannabis. Daarnaast werden ook vijf processen-verbaal uitgeschreven voor verboden wapenbezit, namelijk messen. Drie andere processen-verbaal hadden betrekking op verkeersinbreuken, waarvan één voor overmatig alcoholgebruik."





Negentig procent van de gecontroleerde clubleden had de Nederlandse nationaliteit. (JVN)