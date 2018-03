8 jaar extra cel voor roofmoordenaar 29 maart 2018

De moordenaar van Gunther Haagen (38) uit Poppel (Ravels) heeft een bijkomende gevangenisstraf van 8 jaar gekregen. Hij is door het hof van beroep in Den Bosch schuldig bevonden aan oplichting en een reeks overvallen.





Manuel Van Veen werd in september 2015 tot 28 jaar cel veroordeeld voor roofmoord op makelaar Gunther Haagen. Hij pleegde de moord samen met zijn liefje Tessa Van Dalen (30) in oktober 2011. Maar ook bij onze noorderburen pleegde hij in het najaar van 2011 een reeks criminele feiten. Zo deed hij zich voor als werknemer van een incassobureau om een 'openstaande schuld' te innen bij een 78-jarige vrouw uit Tilburg. Toen bleek dat ze geen geld had, ging hij aan de haal met haar juwelen. Samen met enkele handlangers pleegde hij ook een aantal home-invasion bij woningen in Baarle-Nassau, Chaam, Bergen op Zoom en Tilburg. "Hij heeft de vaak kwetsbare slachtoffers beroofd van hun gevoel van veiligheid in hun eigen woning. Hij had enkel oog voor financieel gewin om zijn levensstijl van feesten, drank en drugs te kunnen bekostigen", aldus het hof van beroep. (JVN)