48ste kindercarnaval in Weelde: Prins Simon en zijn hofdames zijn er klaar voor Jef Van Nooten

23 februari 2019

20u17 0

De carnavalsgekte in Weelde (Ravels) is vrijdagavond officieel op gang getrapt. Prins Carnaval Simon den Eerste kreeg de symbolische sleutels van de gemeente overhandigd door burgemeester Walter Luyten.

Weelde staat gekend voor zijn kindercarnaval. Op zondag 3 maart is het al de 48ste keer dat de kindercarnavalstoet uitrijdt in de straten van het dorp. “Het kindercarnaval is een jaarlijkse traditie waarbij een stoet onder massale belangstelling door het centrum van de deelgemeente Weelde trekt. De Weeldse buurten strijden tegen elkaar om de beker voor de mooiste wagen of groep”, klinkt het bij de gemeente. De komende dagen wordt Weelde ‘bestuurd’ door Prins Carnaval Simon, zijn hofdames en de Raad van Elf. Twee jaar geleden was ook de broer van Simon – Victor – al eens Prins Carnaval in Weelde.

Bij de carnavalstoet van zondag 3 maart mogen de deelnemende buurten geen confetti gooien. Na afloop van de stoet zal er wel een veegwagen het parcours onder handen nemen om de confetti te ruimen die bezoekers bij zich hadden.