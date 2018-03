420 leerlingen verhuizen naar containers VEROUDERD SCHOOLPAND WORDT GESLOOPT VOOR NIEUWBOUW JEF VAN NOOTEN

30 maart 2018

02u28 0 Ravels Met een feestelijke stoet van 420 leerlingen, leerkrachten en ouders is gisteren de verhuis van GBS De Kleine Wereld naar de tijdelijke containerschool op het voetbalveld van KFC Flandria ingeleid. Het verouderde schoolgebouw wordt vanaf april met de grond gelijk gemaakt om plaats te ruimen voor een nieuwbouw.

Vandaag trekken de 420 leerlingen van gemeentelijke basisschool De Kleine Wereld uit Ravels voor een laatste keer naar hun vertrouwde school. Maar veel schoolmateriaal zullen ze daar al niet meer aantreffen, want alle kleine spullen werden gisteren al verhuisd tijdens een feestelijke verhuisstoet met kruiwagens en bolderkarren.





"Tijdens de paasvakantie volgt dan nog de verhuis van het meubilair en worden de containerklassen definitief ingericht", zegt schooldirecteur Jan Hofkens. "Na de paasvakantie verwelkomen we de kinderen in de tijdelijke containerschool."





De 420 leerlingen van De Kleine Wereld zullen 2,5 jaar worden ondergebracht in de containers die geplaatst werden op een voetbalveld van KFC Flandria. Pas in september 2020 keren de kinderen terug naar de vertrouwde locatie in de Kerkstraat. Tegen dan moet op het terrein een gloednieuwe school zijn opgetrokken. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de normen. De gebouwen dateren van net voor en net na de Tweede Wereldoorlog en zijn dan ook tot op de draad versleten. "De gebouwen zijn gemiddeld 60 jaar oud en de samenhang tussen de huidige klassen ontbreekt, want de school is doorheen de jaren in verschillende fasen gebouwd", verduidelijkt schepen van Onderwijs Carine Couwenberg (CD&V).





9,3 miljoen euro

In de plaats komt een nieuwbouw met een prijskaartje van 9,3 miljoen. Die zal in totaal 22 klaslokalen tellen. Behalve een open speelplaats op de begane grond, komt er ook een overdekte speelplaats op de eerste verdieping. "In het concept worden 10 klassen voorzien voor de kleuters. Die worden verzameld rond een gezamenlijke speelruimte", aldus nog schepen Couwenberg. "De 12 klassen van de lagere school bevinden zich aan weerszijden van een open leercentrum. Dat maakt het mogelijk om klasoverschrijdend te werken."





Aanvankelijk was het plan om de bouwwerken in twee fases uit te voeren. De helft van de kinderen zou dan ter plaatse kunnen blijven, maar uiteindelijk werd beslist om toch alle 420 leerlingen te verhuizen naar de tijdelijke containerschool. "Kinderen horen niet tussen druk werfverkeer naar school te gaan", zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V).