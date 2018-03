19% van bevolking kan terecht in nieuwe CADO 20 maart 2018

02u29 0

Het CADO in Ravels, een dagopvang voor senioren, heeft officieel de deuren geopend. Het OCMW wil daarmee een antwoord bieden op de vergrijzing in de gemeente. "Bijna 19% van de bevolking is 65-plus", zegt OCMW-voorzitter Koen Rombouts.





Met het nieuwe dagverzorgingscentrum in de Weeldestraat wil het OCMW van Ravels in samenwerking met de thuiszorgdienst van Welzijnszorg Kempen senioren uit Ravels samenbrengen, met als doel hulpbehoevenden mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. "De gloednieuwe accommodatie straalt zeer sterk huiselijkheid uit, hoewel alle moderne zorgfaciliteiten aanwezig zijn. De nieuwe CADO kan tot 10 personen per dag opvangen", zegt OCMW-voorzitter Koen Rombouts.





Eind 2017 waren 2.729 van de 14.735 Ravelse inwoners boven de 65 jaar, en 646 inwoners waren 80 jaar of ouder. "In procenten wil dat zeggen dat bijna 19% van de Ravelse bevolking 65-plus is en bijna 5% 80 jaar of ouder", aldus nog Koen Rombouts. "Als je weet dat dat de levensverwachting elk jaar stijgt, kan je er van uitgaan dat de zorgvraag ook in onze gemeente de komende jaren zeer sterk zal stijgen.





Met dit project wil het OCMW van Ravels dan ook voor een stuk een antwoord bieden op de aankomende vergrijzing." (JVN)