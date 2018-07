180 vrijwilligers smullen van barbecue 03 juli 2018

02u35 0

Het gemeentebestuur van Ravels heeft de vrijwilligers in de gemeente in de bloemetjes gezet. Honderdtachtig vrijwilligers werden uitgenodigd voor een gezellige barbecue in de Brouwerij in de Weeldestraat. "In Ravels zetten heel veel mensen zich vrijwillig in bij verenigingen, voor evenementen, in scholen, binnen de diensten van de gemeente, in het Sociaal Huis, enzovoort", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Met het tweejaarlijkse vrijwilligersfeest wil het gemeentebestuur al deze mensen bedanken en hen een leuke middag bezorgen. Op dit feest zijn zij de vips."





(JVN)